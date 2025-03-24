İstanbul'daki Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonlarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan gösterilerde 284 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar hakkında yasaklara rağmen gösteri yaptıkları gerekçesiyle, "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Cumhurbaşkanına hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarından işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 106 kişi hakkında verdiği gözaltı kararının ardından çarşamba sabahı şafak baskınlarıyla gözaltılar başlamıştı. Gözaltına alınanların arasında CHP'nin önseçimde cumhurbaşkanı adayı olan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. O günden bu yana İstanbul'da Saraçhane merkezli gösteriler düzenleniyor. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 günde gözaltına alınanların sayısı 284'ü buldu. Gözaltına alınanlar hakkında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Cumhurbaşkanına hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 71'inin yarın sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.