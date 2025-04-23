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İstanbul'daki Gıda Denetimlerinde 35 Ton Ürüne El Konuldu

İstanbul'daki Gıda Denetimlerinde 35 Ton Ürüne El Konuldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesinde gerçekleştirilen denetimlerde 35 ton ürüne el konulduğunu açıkladı. Denetimlerde hijyen koşullarına uymayan ve sahte etiketli ürünler tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesine yönelik denetimde 35 ton ürüne el konulduğunu açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gıda denetimlerine toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde devam ettiklerini belirtti. Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede; olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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