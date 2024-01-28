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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını duyurdu. Uraloğlu, açılışın 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de gerçekleşeceğini belirtti ve Türkiye'nin yerli ve milli raylı sistem ağlarını inşa ederek İstanbul'u kesintisiz ve konforlu bir şekilde donattıklarını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gayrettepe Kağıthane İstanbul Güncel Haberler

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