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İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, 7 ilçede gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, 7 ilçede gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süreyle yapılan teknik takip sonucunda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına karışan 12 zanlının adres ve kimliklerini belirledi.

Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de belirlenen 19 adrese düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirtilen, yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 33 telefon, 32 bin 920 lira, 2 bin 190 avro ve 1761 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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