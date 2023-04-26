İstanbul'daki 'fuhuş çetesi' davasında mütalaa açıklandı

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017'de 3 yıl hapse mahkum edilen firari sanık Sabri Çelebi hakkında, fuhuş çetesi elebaşılığını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 104 yıldan 248 yıla kadar hapis istendi.

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017'de 3 yıl hapse mahkum edilen firari sanık Sabri Çelebi hakkında, fuhuş çetesi elebaşılığını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 104 yıldan 248 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Sabri Çelebi'nin insan ticareti ve fuhuş yapmak amacıyla haksız kazanç sağlamaya yönelik suç örgütü kurduğunu ifade etti.

Sanıklar Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi'nin suç örgütünün yöneticisi, diğer 7 sanığın da örgüt üyesi olduğu anlatılan mütalaada, sanıkların, yurt dışından Türkiye'ye iş bulmak amacıyla gelen çoğunluğu Faslı yabancı uyruklu kadınları örgüte ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıkları, pasaportlarına el konulan mağdurların örgüte ait evlerde zorla alıkonulduğu ve buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürülerek fuhşa zorlandığı kaydedildi.

Sanıkların, emirlere karşı çıkan mağdurları darbedip tehdit ettikleri aktarılan mütalaada, örgüte ait 2 gece kulübünün çevresindeki kuaför ve market gibi iş yerleriyle kendilerine özel yerleşke oluşturan sanıkların, özel araç kullanmaları nedeniyle de polis baskınlarından korunduklarına işaret edildi.

Mütalaada, sanıkların telefon görüşmelerinde kendi aralarında anlayabilecekleri şekilde ifadeler kullandıkları, takibi mümkün olmayan internet tabanlı uygulamalarla iletişim kurdukları vurgulandı.

Firari sanık Sabri Çelebi ile Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "fuhuş" ve "insan ticareti" suçlarından 104'er yıldan 248'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "fuhuş" ve "insan ticareti" suçlarından 102'şer yıldan 244'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada sanık İlknur Akcıoğlu'nun ise "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve yabancı uyruklu 8 kadının "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Sabri Çelebi'nin kurduğu ve elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, yurt dışından Türkiye'ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen çoğunluğu Faslı yabancı uyruklu kadınları örgüte ait gece kulüplerinde "garson" olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıkları belirtiliyor.

Mağdur kadınları pasaportlarını alarak örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyan ve özel araçlarla gece kulüplerine götüren sanıkların, konsomatrislik yaptırdıkları kadınları para karşılığında fuhşa zorladıkları anlatılan iddianamede, buna karşı çıkanların darp ve tehdit edildiği, pansiyonlarda alıkonulan, pasaport ve telefon gibi iletişim imkanları ellerinden alınan mağdurların örgüt tarafından esaret altında tutulduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Sabri, Mehmet Emin ve Müslüm Çelebi'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 104'er yıldan 248'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklardan 6'sının benzer suçlardan 102'şer yıldan 244'er yıla, bir sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Daha önce 3 yıl ceza verilmişti

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.