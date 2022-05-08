Son dakika haber | Dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp telefonda kandırdıkları kişilerden 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.B. isimli yaşlı bir kadının, telefon dolandırıcıları tarafından yüklü miktarda parasının alındığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, kendilerini savcı olarak tanıtan kişilerin yaşlı kadını, banka bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ele geçirildiğini, operasyon öncesi bankadaki paralarının kendilerine teslim edilmesini söyleyerek kandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılara inanan M.B'nin de panikleyerek paralarını kendisine söylendiği şekilde şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

İncelediği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve kimliğini belirleyen polis, operasyon başlattı. Ekipler, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak 5 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve toplam 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan Mehmet C.K. (23) ve Cihan P'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Güncel