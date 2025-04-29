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İstanbul'daki Depremlerin Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İstanbul'daki Depremlerin Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 2 bin 928 binanın az hasarlı olarak belirlendiğini açıkladı. Toplamda 25 bin 17 bina incelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 2 bin 928 binanın az hasarlı olarak tespit edildiğini, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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