İstanbul'daki Depremlerde 28 Kişinin Tedavisi Devam Ediyor
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası 'ikincil yaralanma' yaşayan 28 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Toplamda 145 yaralı taburcu edildi.
İstanbul'da meydana gelen depremlerde "ikincil yaralanma" yaşayan 28 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'da "ikincil yaralanma" olarak bilinen düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplamda 173 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Depremin meydana geldiği günden itibaren bugüne kadar tedavisi tamamlanan 145 yaralı, taburcu edildi.
Yaralılardan 28'inin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel