İstanbul'daki Depremler Sonrası Riskli Binalar İçin Uyarılar

Uzmanlar, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentteki riskli binalara girilmemesine ilişkin uyarıda bulundu.

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyük depremlerin olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 1999 Gölcük depremiyle kırılarak İstanbul'a kadar dayandığını kaydetti.

Silivri'den Adalar'a uzanan ve kırılmayan fay hattının Silivri kısmının kırıldığını belirten Altan, "Marmara Depremi bizim için önemli çünkü nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu etkileyecek bir deprem ve İstanbul'da da yapı stokunun depreme dayanıksız olacağını ve büyük bir depremde de bunların çoğunun yıkılmasa bile çok büyük hasarlar alacağını söylemiştik. İstanbul depreme hala hazır değil ve böyle büyük depremlerde de yıkımlar olur. Bu deprem bize şunu vermeli, veriler 6,2 şeklinde. 6'nın üzerindeki depremler büyük depremlerdir. Bundan sonra gelecek büyük deprem olabilir, daha büyük deprem de gelebilir. İkiz depremler vardır, Kahramanmaraş depremlerinde bunu yaşadık. 1999 depreminde de aynı şekilde ikiz deprem yaşadık. Bu gece ve bundan sonraki bir hafta daha dikkatli olmamız gerekir. Bir büyük deprem daha oluşması ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer bu bağımsız depremse, artçıları da küçük olmaz, 6,2'den küçük olmak kaydıyla 5,9 bile olabilir." dedi.

Altan, "Şu an 6,2'lik depremi gören eski binaların mutlaka taşıyıcı sistemleri hasar görmüştür ama bunu vatandaşlarımız göremeyebilir. Bir artçı deprem olduğu zaman, büyük depreme bile ne yazık ki gerek kalmayabilir. Şu an 5-5,5 şiddetinde depremlerde bile yıkılabilecek binalarımız oluştu. 2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım. Bu depremle birlikte İstanbul için şu an yapı stokunda risk daha da arttı. Avcılar, Zeytinburnu gibi Marmara kıyısına bilhassa daha yakın semtlerin ekstra kontrol edilmesi faydalı olabilir." uyarısında bulundu.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olduğu biliniyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez ise Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 4,9 büyüklüğünde 2 artçı daha olduğunu belirtti.

Bu depremin öncü ya da ana deprem olup olmadığının şu an bilinemeyeceğini söyleyen Aygörmez, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olduğu biliniyor ama tam olarak bilinemez. Daha sonra belli olabilir. Şu aşamada yapılacak en önemli şey, riskli binaların yakınında ya da içinde bulunulmaması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü, depremin artçı olup olmadığının belli olmadığından dolayı buna dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.