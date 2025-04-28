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İstanbul'daki Depremler Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Açıklandı

İstanbul'daki Depremler Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Açıklandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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