İstanbul'daki Depremler Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.