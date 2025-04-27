İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
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İstanbul'daki Depremler Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

İstanbul'daki Depremler Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. İncelenen 15 bin 13 bina arasında 12 bin 398'inin hasarsız, 1025'inin ise az hasarlı olduğu belirtildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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