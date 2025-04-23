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İstanbul'daki Depremler Bursa'da Hissedildi

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İstanbul'da meydana gelen deprem sarsıntıları Bursa'da da hissedildi. Halk, depremin ardından sokaklara döküldü. AFAD, Marmara Denizi açıklarında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldiğini açıkladı.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - İstanbul'da meydana gelen depremler, Bursa'da da hissedildi. Bursa'da halk sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4,4 ve 6,2, Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler, Bursa'da da hissedildi. Kentte sarsıntının ardından halk sokaklara çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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