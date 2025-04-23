İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

İstanbul'daki Depremin Ardından Parklarda Yoğunluk

İstanbul'daki Depremin Ardından Parklarda Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları ev ve iş yerlerinden çıkararak parklara akın etmelerine neden oldu. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Depremin ardında ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.