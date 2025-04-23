İstanbul'daki Depremin Ardından Parklarda Yoğunluk
İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları ev ve iş yerlerinden çıkararak parklara akın etmelerine neden oldu. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Depremin ardında ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel