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İstanbul'daki Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçiriyor

İstanbul'daki Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Geceyi Geçiriyor
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, tedirgin olan bazı vatandaşlar parklarda çadır kurarak ya da araçlarında kalarak geceyi dışarıda geçiriyorlar. Zeytinburnu'ndaki sahil yolu kenarındaki parklarda, ısınmak için ateş yakıldığı ve çocukların oyun oynadığı gözlemlendi.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de parklarda geçiriyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.

Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti.

Vatandaşların ısınmak için ateş yaktığı, çocukların da parklarda oyun oynadığı gözlendi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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