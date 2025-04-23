Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
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İstanbul'daki Deprem Sonrası Park ve Bahçelere Akın

İstanbul'daki Deprem Sonrası Park ve Bahçelere Akın
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenler çadır kurarak yoğunluk oluşturdu.

Ali AKSOYER/ İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenlerden bazıları çadır kurdu. Mesire alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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