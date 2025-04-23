İstanbul'daki Deprem Sonrası Park ve Bahçelere Akın

Ali AKSOYER/ İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenlerden bazıları çadır kurdu. Mesire alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.