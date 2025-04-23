İstanbul'daki Deprem Sonrası Park ve Bahçelere Akın
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenler çadır kurarak yoğunluk oluşturdu.
Ali AKSOYER/ İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenlerden bazıları çadır kurdu. Mesire alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel