İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının güncel durumunu açıkladı. Toplam 25 bin 17 bina incelendi, 22 bin 89 bina hasarsız, 2 bin 928 bina ise az hasarlı olarak kaydedildi.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.