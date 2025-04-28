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İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi. 18 bin 74 bina incelendi, 16 bin 434'ü hasarsız, 1640'ı az hasarlı olarak belirlendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 1640 binanın az hasarlı olduğunu açıkladı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri 39 ilçe ve 963 mahallede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalardaki son duruma ilişkin sosyal medya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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