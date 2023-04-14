İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi Başkanı: Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin Pazarını Keşfetmek İçin Fırsatlar Sunuyor

Türk iş insanı Coşkun Şimşek, Çin'in Hainan eyaletinde devam eden 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE), küresel şirketlere Çin pazarını ve ürünlerini keşfetmeleri için mükemmel fırsatlar sunduğunu söylüyor.

Türk iş insanı Coşkun Şimşek, Çin'in Hainan eyaletinde devam eden 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE), küresel şirketlere Çin pazarını ve ürünlerini keşfetmeleri için mükemmel fırsatlar sunduğunu söylüyor.

65 ülke ve bölgeden 3.300'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan 6 günlük Hainan fuarı, Cumartesi günü sona erecek.

SES 1 (Türkçe): COŞKUN ŞİMŞEK, İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi'nin başkanı:

"Beklediğimizden daha büyük bir talep oldu."

SES 2 (Türkçe): COŞKUN ŞİMŞEK, İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi'nin başkanı:

"Aynı şekilde bu ürünlere ihtiyaç duyan dünyanın farklı ülkelerindeki alıcılar için de Çin'de belki de aylarca, tek tek gezerek, şehir şehir gezerek ulaşabileceklerinden çok daha fazla üreticiye aynı çatı altında farklı ürünleri karşılaştırma imkanı sundu. Çok büyük bir fuar oldu."

SES 3 (Türkçe): COŞKUN ŞİMŞEK, İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi'nin başkanı:

"Türkiye ile Çin çok uzun zamandır ciddi bir işbirliği içerisinde. Fuar hem Türkler açısından hem Çinli firmalar açısından kazan-kazan mantığına dayalı bir ticaret modeline dönüştü. Bu iki ülkenin firmaları için de çok önemli bir yere sahip bence."

SES 4 (Türkçe): COŞKUN ŞİMŞEK, İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi'nin başkanı:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ürünlere bakarsanız bakın, bütün global piyasada göreceğiniz ürünlerin yüzde 90'ında 'made in China' etiketini görmeniz, dünyada ne kadar miktarda talep olduğunun, ya da Çin'in belli bir bölgeye ya da sadece kendi içerisinde değil, tüm dünya için de en büyük tedarikçi olduğunun en büyük göstergesi."

SES 5 (Türkçe): COŞKUN ŞİMŞEK, İstanbul'daki Çin Ticaret Merkezi'nin başkanı:

"Çin tüm dünyaya yetebilecek bir tedarik zincirinin merkezi noktasında şu an. ve bu Çin'i bir çok ülke için vazgeçilmez kılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)