İSTANBUL'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK BAŞINDA

İSTANBUL'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya başladı. Avcılar'da vatandaşlar oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına geldi.

Bulgaristan'daki genel seçimler kapsamında Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. 24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Avcılar Temsilcisi Naciye Yiğittopal, bugünkü seçimden umutlu olduklarını söyledi. Yiğittopal özellikle son 2 ayda yoğun çalışma yaptıklarını, kullanılacak her oyun büyük önemi olduğunu söyledi. HÖH temsilcilerinden Hülya Altın da, sabah erken saatte özellikle yaşlıların sandık başına koştuğunu, gençlerin sürekli yenilenen seçimden kaynakların bıkkınlık nedeniyle oy kullanmaya pek yanaşmadıklarını ancak, önemli başarı elde edeceklerini anlattı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.