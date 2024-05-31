İstanbul'daki camilerde Filistinliler için dua edildi

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının " Filistin'e destek, Gazze'ye dua" çağrısı üzerine gerçekleştirilen programlarda cemaattekiler, katledilen Müslümanlar için edilen dualara iştirak etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı için saf tuttu.

Namazın ardından başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve katledilen Müslümanlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün akşam sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulunmuştu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.