İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul'daki belediyelerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımları devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla 200 konteyner ev kurmak için çalışmalara başladı.

Bölgeye bugüne kadar 80'den fazla yardım tırı gönderen belediye, 8 araç ve 2 motosikletten oluşan acil yardım ekibiyle Kahramanmaraş merkez, çevre ilçeler ve köylerde depremzedelere gıda kolisi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yapıyor.

Belediyenin 40 kişilik arama-kurtarma ve sağlık ekibi ile ikisi ambulans 8 araç, arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. 60 kişilik ekip ise depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde 5 bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 3 yemek dağıtım merkezi kuran Beyoğlu Belediyesi, her gün 10 bin depremzedeye 3 öğün sıcak yemek ikramı yapıyor.

Belediye ekiplerince bölgede kurulan çamaşırhane, tuvaletler ve duş alanları da depremzedelerin kullanımına sunulurken, afetzedelerin kaldığı 10 farklı noktaya mobil şarj üniteleri yerleştirildi.

Çocuklar için Kahramanmaraş Merkez'de iki farklı noktada oyun grupları kuruldu.

Depremde zarar gören hayvanların tedavisi için bölgeye gönderilen Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Yine belediyenin temizlik araçları da çöp toplama ve temizlik işlerine katkıda bulunuyor.

Depremzede çocuklar zeytin ağacı dikti

Beylikdüzü Belediyesinin Beylikdüzü Kaymakamlığı işbirliğiyle Hatay'da kurduğu çadır kentte peyzaj düzenlemeleri başladı.

"Dayanışma ve Dostluk Parkı" adı verilecek alanda zeytin ağaçlarından 10'unun dikimi, çadır kentte yaşayan çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. Fidanlara ilk can suyunu da yine depremzede çocuklar verdi.

Bin konteynerden oluşan mahalle kurulacak

Esenler Belediyesinin, deprem bölgesindeki yaraları sarma çalışmaları kapsamında Adıyaman-Gölbaşı'nda kuracağı bin konteynerlik mahalle çalışmaları devam ediyor.

Depremin ilk günlerinde Esenler Kızılay Şubesi ile mobil araçlarla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarına cevap veren Esenler Belediyesi, kurduğu sabit aşevi ile her gün 10 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor. Aşevi tesislerinde aynı zamanda taziye kabul yeri ve mescit de bulunuyor.

Esenler Belediyesi Afet Yardım Merkezinde ise günün her saatinde çay ve çorba bulunuyor.

Belediye, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Alo Deprem Yardım" isimli çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlar, "0530 387 94 18" numaralı telefon hattını arayarak ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden taleplerini iletebiliyor. Çağrı merkezi ile Gölbaşı'ndaki depremzedelerin gıdadan giysiye, barınmadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacı için günün her saatinde hizmet veriliyor.

Esenler'de 2009'dan beri ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren EDİM Market'in (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) bir şubesi de Gölbaşı'nda açıldı.

Bu markete gelen vatandaşlar, gıdadan giyime, temizlik malzemesinden oyuncaklara kadar her türlü malzemeyi ücretsiz temin edebiliyor.

Afetzedeler için örgü örüyorlar

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisinde bir araya gelen kadınlar, ilçe esnafının depremzedeler için bağışladığı yünlerden atkı, kazak, bere, bebek battaniyesi ve eldiven örerek deprem bölgesine gönderiyor. Şimdiye kadar 2 tır yün örgü bölgeye ulaştırıldı.