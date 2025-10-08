İstanbul'daki AVM'ler, Gazze İçin Bağış Kampanyası Düzenleyecek

İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 12 Ekim'de elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere bağışlayacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen " Gazze'ye Umut Ol" kampanyası gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında 12 Ekim Pazar günü Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden, Kağıthane'deki Axis Kağıthane ve Eyüpsultan'daki Axis İstanbul'daki mağaza sahiplerinin kazançlarını Gazze'ye bağışlayacakları bir etkinlik düzenlenecek. Filistin bayraklarıyla süslenecek AVM'lerde, "Gazze" temalı sergi de açılacak.

Esnafın dayanışma ruhuyla başlatılan girişimin, Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor.

AVM'lerde 11 Ekim'de kurulacak "Hayır Çarşısı"nda da ziyaretçiler bağış yapabilecek.

3 AVM'de başlatılan kampanyaya 2 haftada 73 mağaza katıldı

Etkinlik koordinatörü Ömer Faruk Serdar, AA muhabirine, kampanya çalışmalarını esnafın çağrısıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırıma İstanbul esnafının duyarlılık gösterdiğini belirten Serdar, "'Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü' başlığı altında başlattığımız farkındalık çalışması, ülkemizde birçok esnafı harekete geçirdi. Bu farkındalık çalışması çok ciddi anlamda ses getirdi. Burada biz Gazze başlığı altında çok farklı kitlelere ulaşmış olduk. Bu çalışmanın akabinde yeni çalışmamız esnaftan ziyade AVM'ler oldu. Bu sefer Üsküdar'da yapmış olduğumuz çalışmayı duyan mağaza sahipleri, bizlere çağrı yaptı. Halihazırda 3 AVM'de başlattığımız farkındalık çalışmamız, yaklaşık olarak 2 haftalık kısa süre içerisinde 73 mağazaya ulaştı." dedi.

"Hayır Çarşısı" etkinliğine 27 STK'nin katıldığını bildiren Serdar, "Beraberinde sanat eserleri, atölyeler ve çocuk sanat etkinlikleri olacak. Bu çalışmaya halkımızın çok büyük destek vereceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mağaza sahibi Ömer Sultan Gümüşbaş ise 11-12 Ekim'de düzenlenecek kampanyada bir günlük kazançlarını memnuniyetle Gazze'ye bağışlayacaklarını söyledi.

Gümüşbaş, "Gazze'deki hayatları görüyoruz. Onlarla imkanlarımızı paylaşarak destek olmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.