İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı İstanbul Fatih'teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul Fatih'teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı. ???????İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, *Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır.* ifadesi kullanıldı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel Güncel Haberler

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