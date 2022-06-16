İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
İstanbul Fatih'teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Fatih'teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
???????İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, *Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır.* ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel