İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Ada Park, Pendik ve Yeşilköy Sahillerinde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı. Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 359 Genel Bilgi Toplama (GBT), 17 araç ve 12 motosiklet sorgusu yapıldı. Denetim sonucu 12 motosiklete 9 bin 705 lira idari işlem uygulanırken, 4 yoklama kaçağı yakalandı. Çevreye rahatsızlık vermek ve sarhoşluktan 1 kişiye 554 lira idari işlem uygulandı. 1 gram narkotik madde ele geçirildi, 1 motosiklet trafikten men edilirken, 1 kişinin de ehliyetine alkolden el konuldu. Denetimlerin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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