İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'daki 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı veya Yıkım İhbari Yok

İstanbul'daki 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı veya Yıkım İhbari Yok
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AFAD, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası herhangi bir can kaybı veya yıkım ihbarının bulunmadığını bildirdi. 6,2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarının bulunmadığını bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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