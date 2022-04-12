Son Dakika | 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı

İstanbul'daki 4 ayrı silahla yaralama olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in farklı noktalarında 7 Şubat'tan bu yana gerçekleşen 4 silahla yaralama ve bir silahla yaralama teşebbüsünün faillerini yakalamak için çalışma yürüttü.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha çalışması yapan polis, yaralama olaylarının azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu değerlendirilen E.Y'nin İzmir'e kaçtığını tespit etti.

İzmir'de düzenlenen operasyonda E.Y, yanında başka bir şüpheliyle yakalanırken, yaralama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, motosikletle olay yerlerine giderek gerçekleştirdikleri silahlı saldırılarda kullanılan kasklar ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'inin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 4'ünün ise mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.