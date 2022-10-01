İstanbul'daki 31 Mart Yerel Seçimlerinde Görevi Kötüye Kullandığı İddia Edilen Sandık Görevlileri Beraat Etti

İstanbul'da iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir'deki sandıklarda görev yapan 17 kişi hakkında 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla açılan davada; 40. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "O gün bangır bangır konuşan siyasetçiler ve bataklık medyasına gelsin" dedi.

İstanbul'da iptal edilen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandıklarda görev alan 41 kişi hakkında, diğer sandıklarda görevli kişilerle irtibat halinde usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda, Kadıköy ile Ataşehir ilçelerinde bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 3 ayrı dava açılmıştı. Kadıköy'deki sandıklara ilişkin açılan Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi ile 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davalarda tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Ataşehir'deki sandıklara ilişkin de 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 10. duruşması dün yapıldı. "Görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullanmaktan" 17 kişi hakkında açılan davada mahkeme, tüm sandık görevlileri hakkında beraat kararı verdi.

KAFTANCIOĞLU: BATAKLIK MEDYASINA GELSİN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kararı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Fikri takip önemli: 31 Mart'tan hemen sonra 'bir şeylerin olduğu ama hiçbir şeyin olmadığı' dönemde herkese olmadık iftiralar atarlarken 43 sandık görevlisi hakkında da FETÖ soruşturması başlatmışlardı. O gün bangır bangır konuşan siyasetçiler ve bataklık medyasına gelsin."