İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdıkları gerekçesiyle 38 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerinde polise taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı. Gösteriler sırasında yaşanan olaylar sonucunda polis ekipleri, saldırganları tespit ederek gözaltına almıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldılar. Mahkeme, 38 şüpheliyi tutuklama kararı verdi.
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı