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İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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İstanbul TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine seyir halindeki 2 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Tutanak tutulduğu sırada 1 otomobille 1 hafif ticari aracın da kaza yapan otomobillere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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