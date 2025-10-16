Haberler

İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan şüphelilerden motosiklet sürücüsü K.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.P. "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklandı.

Kazada yaralanan ve gözaltına alınan otobüs şoförünün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde dün, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araçlara çarpmıştı.

Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı belirlenen D.Ş. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Otobüs şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
