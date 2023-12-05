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İstanbul'da Zeytin ve Zeytinyağı Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde zeytin ve zeytinyağı satışı yapılan iş yerleri denetlendi. Denetimler sonucunda çeşitli numuneler alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara götürüldü. İşletmelere idari para cezaları uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde zeytin ve zeytinyağı satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Kentteki 39 ilçede denetimler yapan gıda kontrol ekipleri, toptan ve perakende satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı.

Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultanbeyli'de bulunan İstanbul Anadolu Yakası Gıda Toptancıları Sitesi'nde (AYTOP) denetimlere katıldı.

Karaca, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için birincil üretimden son tüketiciye kadar denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 28 Kasım'daki talimatıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Karaca, bu yıl şu ana kadar İstanbul'daki 131 bin gıda işletmesinde 206 bin denetim yaptıklarını kaydetti.

Karaca, 28 Kasım'dan itibaren 2 bin 521 denetim yaptıklarını aktararak, zeytinyağı, bal, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin taklit ve tağşiş açısından sıkıntılı olduğu için biraz daha dikkatli davrandıklarını anlattı.

Tüketicilerin de piyasa fiyatlarının altında satılan ve güvenilir olmayan gıdalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Karaca, "Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit ettik." dedi.

Denetçilerin bugün 39 ilçeden de numune aldığına dikkati çeken Karaca, taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numuneler sonucunda işletmelere 65 bin ile 6 milyon 600 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kişinin, şirketin ve firmanın gayrisafi milli hasılasına göre bu cezaların arttığını vurgulayan Karaca, üçüncü tespitte ise işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ticaretten men edildiğini söyledi.

Karaca, bu yılki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 141 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizen Karaca, ürünlerin Bakanlıktan izinli olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi, son tüketim tarihi veya son kullanım tarihinin mutlaka incelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yavuz İstanbul Zeytin Tarım İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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