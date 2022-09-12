İstanbul'da zabıta ekiplerince 9 ayda 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik 9 ayda yaptıkları çalışmalarda 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik 9 ayda yaptıkları çalışmalarda 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirdi. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde sahte parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, yıl başından bu yana 241 kişi hakkında işlem yaparak ceza tutanağı düzenledi. Haklarında bir çok defa işlem yapılan seyyar satıcılardan bazılarının hanutçuluk yaparak turistlere zorla parfüm satmaya çalıştıkları belirlendi. Söz konusu denetimlerde 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Lüks markaların isimleri kullanılarak hazırlanan sahte parfümler, Zeytinburnu'ndaki İBB Zabıta Daire Başkanlığı ek binasında sergilendi. Zabıta ekiplerince el konulan sahte parfümlerin, dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlandığı ve sahte bandroller basılarak üretildiği tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da zabıta ekiplerince 9 ayda 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.