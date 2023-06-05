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İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada: Son anda kurtarıldılar

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Beyoğlu'da pencereden sarkan bir kadın evdekiler tarafından son anda kurtarıldı Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada: Son anda kurtarıldılar

Beyoğlu'da pencereden sarkan bir kadın evdekiler tarafından son anda kurtarıldı

Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu'da pencereden sarkan bir kadın, evdeki bir kişi tarafından son anda kurtarıldı. Vatandaşlar çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Beyoğlu Tophane'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir binanın 5. katında yaşayan kadın pencereye çıkarak sarkmaya başladı. Kadının düşmek üzere olduğunu gören çevredeki vatandaşlar çığlık atarak kadını durdurmaya çalıştı. O esnada kadının arkasından gelen bir kişi, onu son anda çekerek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Bahçelievler Şirinevler'de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Şirinevler İstanbul Beyoğlu Güncel Haberler

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