İstanbul'da yürek yakan kaza: Kediyi seven 3 yaşındaki çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti

3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya, aracın altında kaldı: Feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de yaşanan feci kazada, sokak ortasında oynayan 3 yaşındaki Salih Muhammed Kaya'yı fark etmeyen sürücü aracı ile üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16: 30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi 2700 sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya evlerinin önündeki kedi ile oynamaya başladı. Kediyi sevdiği esnada sokağa giren bir aracın sürücüsü 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya'yı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Şanlıurfa'da defnedilecek

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Salih Muhammet Kaya'nın cenazesinin Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Dün meydana gelen ve 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sokağa dönen aracın sokakta kediyi sevdiği esnada çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.

3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya'nın dayısı Veysel Yazar "Şoför olan şoföre söylüyorum. Yani durup kalktığı yerde insan arabasını taşa vurmamak için elinden geleni yapıyor. 3-5 bin lira masraf gelecek diye. Yani o canın, o taş kadar değeri yok mu o canın? 3 yaşında bir çocuğun. 3 yaşında bir kız, oradan kalkınca şurada yolun kenarına tek başına park değil. Kalabalık yok. O kadar kalabalık yani yok. Burada çocuk tek başına ayakta oynuyor. Yani üstüne çıkıyor. Yani birincide insan hissetmedi. İkincide de üstüne çıkıyorsun hissetmiyorsun. Yani bu nasıl bir vicdandır? Kedi, yanında kedi can çekişiyor, can. Kedi arabaya vuruyor, can çekişiyor. Kedi de ayrıyeten öldü. Şu an yavru köpek o çocuğu arıyor. Yani Türkiye'de o çocuk için ağlıyor. Bu nasıl bir vicdandır? Benim artık sözüm bittiği yer diyorlar ya. Gerçekten de sözün bildiğin ha bu yerdeki kan kurusudur 3 yaşında çocuğun. Tamam mı? Adaletten, devletten yani bu işin peşini bırakmamasını istiyoruz. Kesinlikle böyle adamları toplumdan yani silin, içeriden çıkartmasınlar böyle adamları. Çünkü neden? 3 yaşında bir çocuğun canı yani bu kadar kolaysa bu adamı dışarı bırakmasınlar" dedi.

Öte yandan araç sürücüsünün polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.