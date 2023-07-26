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İstanbul'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı: 13 İlçede 40 Derecenin Üzerinde

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da bugün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü. En yüksek sıcaklık Şile'de 44.1 derece olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da bugün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.

- İstanbul

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Şile Güncel Haberler

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