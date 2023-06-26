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İstanbul'da yollar boş kaldı

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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

- İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kasım D-100 Karayolu,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı yolların ise boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar ise havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Güncel Haberler

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