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İstanbul'da yolcu taksi şoförüne saldırdı ve polislere direndi

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İstanbul'da bir yolcu, bindiği taksi şoförüne saldırdı ve ardından polislere direndi. Olay anları taksinin şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da S.H. adlı yolcu bindiği taksinin şoförüne kabusu yaşattı. Anlaşmazlık yaşadığı sürücüye önce saldırdı ardından küfürler yağdırdı. Araçtan inmeyi reddeden ve sürekli kornaya basarak çevredeki vatandaşları rahatsız eden S.H. olay yerine giden polislere de saldırdı. Zor kullanılarak gözaltına alınan S.H. tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, 26 Şubat akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Polis, Başakşehir ilçesinde bir kadın yolcunun taksi sürücüsüne küfür edip araçta fiziksel şiddet uyguladığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine gitti. Polise rağmen S.H. isimli kadın yolcunun taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine polis gözaltı işlemi yapmak istedi. Polise de direnen kadın kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı.

2 POLİS RAPOR ALDI

S.H. isimli kadın gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada da polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar verdiği, görevli polis memurlarına karşı koyduğu belirtildi. Olayla müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuruna görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildi.

"Görevi Yaptırmamak için Direnme" "Tehdit" "Hakaret" "Mala Zarar Verme" "İftira" suçlarından  işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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