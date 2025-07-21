İstanbul'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Gözaltı

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İstanbul Fatih'te yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi darbeden 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet, kavgaya karışan kişileri tespit ederek adliyeye sevk etti.

İstanbul Fatih'te yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada sürücüyü darbeden 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Temmuz'da Hocapaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemede, olayın yaşandığı sokakta faaliyet gösteren işletme yetkilisi Z.K'nin ters istikamette beklemesiyle oluşan trafik sebebiyle sürücü K.A. ile tartıştığı belirlendi.

Tartışmanın ardından yaşanan kavgada K.A'nın darbedildiği anlaşıldı.

İşletme yetkilisi Z.K. ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Y, Z.K. ve F.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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