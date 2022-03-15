İstanbul'da yokuşu çıkamayan kamyonet devrildi
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Beyoğlu'nda yokuş çıkarken geri kayan kamyonet devrildi.
Beyoğlu'nda yokuş çıkarken geri kayan kamyonet devrildi.
Alınan bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 59 FJ 010 plakalı kamyonet, Sütlüce Mahallesi Bayır Sokak'ta yokuştan çıkarken geri kaymaya başladı. Yapıştırıcı yüklü araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.