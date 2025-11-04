Haberler

İstanbul'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi

Güncelleme:
Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis, trafik yoğunluğunu yüzde 76'ya çıkardı. Sürücüler, sis nedeniyle zorluk yaşadı.

(İSTANBUL ) Yoğun sis sabah saatlerinde İstanbul'da etkili oldu. İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 76 civarına ulaştı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul'da trafik yoğunluğunun da artmasına neden oldu. Erken saatlerde yola düşen sürücüler bu kez sisin etkisiyle artan yoğunlukla karşılaştı. Yurttaşlar hem Avrupa hem Anadolu yakasında uzun süre trafikte kaldı.

İBB Trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 civarına yükseldi. İlerleyen saatlerde hem sis hem yoğunluk kademe kademe azalmaya başladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
