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İstanbul'da Yoğun Sis Görüldü

İstanbul'da Yoğun Sis Görüldü
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Çeşitli bölgelerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

Kentte özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlenirken sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli Zeytinburnu'nda etkili olan sis, şehrin Anadolu Yakası'nda ise etkisini Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da gösterdi.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Sisin etkisini sürdürdüğü kentte vapur seferleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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