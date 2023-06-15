İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenciler ve görevliler için ücretsiz toplu taşıma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma araçları, 17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için sınav belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma araçları, 17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için sınav belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS'yi 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirecek. İki ayrı günde yapılacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak. İBB'ye bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

UYGULAMA SINAV SAATİNDEN 2 SAAT ÖNCE BAŞLAYACAK VE 2 SAAT SONRA BİTECEK

Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.