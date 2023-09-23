İSTANBUL'DA YIRTICI KUŞ GÖÇÜ GÖZLEMİ

GÖÇ güzergahı olarak İstanbul Boğazı'nı tercih eden yırtıcı kuşlar gözlemleniyor ve sayıları kayıt altına alınıyor. Çalışmalarda görevli Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt, "2 tane Kızıl Akbaba gördük. Bir tane nesli tehlikede olan Küçük Akbaba'yı görme şansımız oldu. Şah Kartalı keza gördüğümüz kuşlar arasında. Küçük Orman Kartalı binlerce görme fırsatı yakalıyoruz. İstanbul'da yapılan çalışmalar yaklaşık 400 bine yakın leyleğin her sene ilkbahar ve sonbahar da göç ettiğini gösteriyor. Keza 200 bin tane yırtıcı kuşun da göçlerini gerçekleştirdiklerini biliyoruz. O anlamda İstanbul gerçekten son derece önemli" dedi.

İstanbul Boğazı, coğrafi konumu ile kuşların göç yollarının dünyanın en önemli noktalarından biri. Akbabalar, Kartallar, Şahinler, Deliceler, Çaylaklar ve birçok yırtıcı kuş, İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde olmak üzere yılda 2 kez İstanbul üzerinden göç ediyor. Yırtıcı kuşların korunması için önemli bilgiler veren sayım işlemi düzenli olarak yapılıyor. Bu kapsamda 20 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında Büyük Çamlıca Tepesi ve Karlıtepe mesire alanında uzmanlar tarafından ' İstanbul Boğazı Yırtıcı Kuş Göçü Sayımı' yapılacak. Sayım etkinliği Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-TÜRKİYE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ortak çalışması ile yürütülüyor. Sayım etkinliği uzmanlar tarafından yapılırken 14 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Çamlıca Tepesinde düzenlenecek etkinlikle tüm İstanbulluların gözlem yapmasına imkan tanınacak.

"SAYIM, DOĞANIN KORUNMASI, ÜLKEMİZİN BİYO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Üsküdar Büyük Çamlıca Tepesinde ki sayım etkinliğinde görevli Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-TÜRKİYE) Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt, "Burada İstanbul Boğazı yırtıcı kuş göç sayımını gerçekleştiriyoruz. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle kuş göçü yolları açısından çok önemli bir yer. İstanbul bu anlamda dünyanın sayılı göç yolları arasında yer alıyor. Bugün burada da hem göç olayına şahitlik ediyoruz hem de yırtıcı kuşların sayımını gerçekleştiriyoruz. Burada yaptığımız çalışmanın sonuçları son derece önemli, doğanın korunması, ülkemizin biyo çeşitliliğinin korunması açısından son derece önemli. Yırtıcı kuşlar Biyo çeşitliliğin önemli türlerinden bir tanesi. Onların popülasyon durumlarını belirlemek için dünyada İstanbul gibi böyle göçün yoğunlaştığı bölgelerden böyle sayımlar gerçekleştiriliyor. Bizde burada bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve hangi tür kuşların geçtiğini ve onların sayılarını kaydediyoruz" dedi.

'NESLİ TEHLİKEDE OLAN KÜÇÜK AKBABAYI GÖRME ŞANSIMIZ OLDU'

İstanbul'da gözlemlenen kuşlar hakkında bilgiler veren Kıdemli uzman Can Yeniyurt, "Çalışmaya başlayalı 2 gün oldu. İlk gün, 20 Eylül'de 5 bin 500'ün üzerinde yırtıcı kuş saydık. Dün 3 bin üzerinde yırtıcı kuş saydık. Güzel sonuçlar var. Örneğin, 2 tane kızıl akbaba gördük. Bir tane nesli tehlikede olan küçük akbabayı görme şansımız oldu. Şah kartal keza gördüğümüz kuşlar arasında. Küçük orman kartallarını binlerce sayıda görme fırsatı yakalıyoruz. İstanbul'da yapılan çalışmalar yaklaşık 400 bine yakın Leyleğin her sene ilkbahar ve sonbahar da göç ettiğini gösteriyor. Keza 200 bin tane yırtıcı kuşun da göçlerini gerçekleştirdiklerini biliyoruz. O anlamda İstanbul gerçekten son derece önemli. İlkokuldan biliriz ki, yırtıcı türler biyo çeşitliliğin en üst seviyesinde yer alır ve aslında altında ki canlı gruplarının durumu hakkında bize bilgi verir. Yırtıcı kuşlar da böyledir. Yani siz, yırtıcı kuşların durumunu veya sayısında ki artış veya azalış size aslında o en aşağıya kadar olan biyo çeşitlilik anlamında önemli veriler sağlar. Biz sadece küçük akbabayı görmekle kalmıyoruz. Onun beslendiği canlı gruplarını da tanıma fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA'NIN DÖRT BİR YANINDAN İNSANLAR BURAYA GELİP YIRTICI KUŞLARI İZLİYORLAR"

İstanbul'un dünyada yırtıcı kuşların gözlemlendiği en önemli noktalardan bir tanesi olduğunun altını çizen Can Yeniyurt, "Dünyanın değişik noktalarından insanlar turistik amaçla buraya geliyorlar ve kuşları gözlemliyorlar. Şuan burada bulunan ekip İsveç'ten gelmişler. Dün Fransa'dan gelen bir ekip vardı. Dünya'nın dört bir yanından insanlar buraya gelip yırtıcı kuşları izliyorlar. Ben Türkiye'deki insanların özellikle İstanbulluların da bunu gözlemlemelerini ve doğanın bu muhteşem olayına şahit olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışından insanlar buralara kadar gelip kuşları gözlemliyorlar, bizim de hali hazırda bulunduğumuz bu coğrafya da, doğal mucizevi olaya şahit olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"BU SAYIMLARI HER GÜN, GÜN SONUNDA UZMAN GÖZLEMCİLERİMİZLE KAYIT ALTINA ALIP TÜM İSTANBULLULARLA PAYLAŞIYORUZ"

Proje ortaklarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Kentsel Ekolojik Sistemler Müdür Yardımcısı Meltem Coşaner Tonyalı ise, "Doğada bir bütünüz. Aynı zamanda kuşlar, ekolojik dengenin önemli bir parçası. Göçmen kuşlar da ekolojik denge içerisinde aslında çevresel kalitenin daha sağlıklı olup olmadığını görebilmemiz için önemli bir gösterge. Biz bunların farkındalığını oluşturmak adına aynı zamanda yırtıcı kuş sayımının yapılması için 'Yaban İstanbul' projesi kapsamında WWF ortaklığı ile beraber yırtıcı kuş gözlemi gerçekleştiriyoruz. Göç eden yırtıcı kuşların sayımlarını yapıyoruz. Bu sayımları her gün, gün sonunda uzman gözlemcilerimizle kayıt altına alıp tüm İstanbullularla paylaşıyoruz. Kuş gözlemimiz herkese açık, uzman gözlemcilerimiz gözlem yaparken gözlem yapmak isteyen, ilgi duyan, kuşlara bakmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Biz bunu geleneksel hale getirip her yıl devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"İSTANBUL, İSVEÇ'TEN DAHA ÖNEMLİ BİR NOKTA"

Göçmen kuşların göçünü gözlemlemek için İstanbul'a gelen İsveçli ekipten Prof. Dr. Björn Olsen ise, "İstanbul son derece önemli bir göç rotası, İsveç'ten geliyorum. Burada kuşları gözlemlemek için buradayız. Leylekler ve Kartallar son derece yoğun bir şekilde İstanbul'dan göçlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul, İsveç'ten daha önemli bir nokta. İstanbul'da yaklaşık 25 tane tür gördük. Leylekler ve yırtıcı kuşları bunların arasında sayabiliriz. Bu alan İstanbul'dan Afrika'ya doğru göç eden kuşlar için önemli bir noktadayız" dedi.