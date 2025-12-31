Haberler

İstanbul'da yılın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da yılın son mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Kentte mesai bitimiyle birlikte etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Edirnekapı'daki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolu ile TEM bağlantı yollarında da araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey Gişeleri'ne kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar ulaştı.

