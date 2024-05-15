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İstanbul'da Yılbaşından Beri 50 Kurşunlama ve Silahla Ateş Açma Olayı Aydınlatıldı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, yılbaşından beri gerçekleşen 50 kurşunlama ve silahla ateş açma olayı aydınlatıldı. Olaylara karıştığı belirlenen 182 şüpheliden 117'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşından beri 50 kurşunlama ve silahla ateş açma olayı aydınlatıldı, olaylara ilişkin gözaltına alınan 182 şüpheliden 117'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 1 Ocak ile 14 Mayıs tarihleri arasında silahla "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla ilgili 50 olay aydınlatıldı.

Bu olaylara karıştığı belirlenen 182 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 117'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu silah, 51 ruhsatsız tabanca, 15 otomatik tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 1418 fişek, 14 çelik yelek, 2 kar maskesi, 2 sahte plaka, 53,5 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, dürbün, miğfer, 60 şarjör ve olayda kullanılmış 2 motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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