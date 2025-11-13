Haberler

İstanbul'da Yıkım Sırasında Bitişik Apartman Hasar Gördü

Güncelleme:
Sultangazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın yıkımı esnasında bitişikteki apartmanda çatlaklar oluştu. Apartman sakinleri tedbiren tahliye edildi.

İstanbul Sultangazi'de bir binanın yıkımı sırasında hasar gören bitişikteki apartman tedbiren boşaltıldı.

Cebeci Mahallesi 2467. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada ekipler tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım sırasında, bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zarar gören apartmanda oturan aileler tedbiren tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Emine Uğurlu, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binadaki çalışmalar sırasında evlerinin zarar gördüğünü ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
