İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek beyaz eşyaların tamiri için kendilerine başvuranları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek beyaz eşyaların tamiri için kendilerine başvuranları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erdal Tavşan isimli bir kişinin, internet üzerinden yetkili servis zannederek çağırdığı tamircilerin televizyonunu alıp götürerek dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, biri kadın 5 kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin yetkili servis gibi görünerek internete ilan verdiği, tamir için başvuran vatandaşların beyaz eşyalarını alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, yaptıkları baskında 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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