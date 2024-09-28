Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkezi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, yetimlere yönelik devlet desteklerini ve toplumdaki benzer oluşumların önemini vurguladı. Açılışta Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü de yer aldı.

İstanbul'da, Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı.

Fatih'te, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen binanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Kuveyt ve Türkiye'nin milli marşları çalındı.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlık bünyesinde yetimlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, toplumda Yetim Vakfı gibi oluşumların güzel birer örnek olduğunu söyledi.

Yetim bir Peygamber'in ümmeti olarak yetimlere yardımda devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Yenigün, şöyle konuştu:

"Böyle bir vakfın açılışında olmak onur verici bizler için. Bakanlığımız yetimler ve öksüzler konusun da çeşitli çalışmalar yapan bir bakanlık. Çocuk Genel Müdürlüğü'müzün bir de daire başkanlığı var ve valilerimizle istişare ederek ortak projelerle tüm Türkiye'de çalışmalar yürütmekteyiz. Yetimlere ulaşmak için devletimizin her türlü imkanını kullanıyoruz, desteğini sunuyoruz. Sosyal hizmet desteklerimiz Türkiye'deki tüm yetimlere yönelik yapılıyor."

İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu belirterek, onlar için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yetimlere yönelik yürütülen "Bir çocuk bir dilek" projesinin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Projemiz özetle şöyle; sosyal yardımlaşmaya kayıtlı bütün yetimlere bir mektup yazarak onların 3 tane dileğini yazmalarını istedik. 3 dileğinden de bir tanesini hayırseverlerimizle birlikte yerine getirdik. Bu sene yine mektuplarımızı yazdık. Önümüzdeki çarşamba günü bunun tanıtımını yapacağız. İnşallah ekim ayı sonuna kadar da gelen mektuplardan, üç dilekten en az bir tanesini yerine getirmiş olacağız."

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Türkiye'nin haricinde de çok sayıda ülkede yetim ve öksüz kalan çocuklar ile ailelere yardım ulaştırdıklarını, onların maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Dr. Abdullah Matuk ise binanın yetimlerin eğitimleri ve gelecekleri için önemli bir yer olacağını aktardı.

Açılış töreninde, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turhan ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

istanbul Kuveyt Tören

Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

Ayağına sıkan kişilerden 2'si yakalandı
26 ilde yapılan 'namaz' anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Udinese Inter maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 29 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Aslan, Yay, İkizler burcu yorumu! 29 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });