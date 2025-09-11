İstanbul'da Yerel Yönetimlere Yönelik İklim Finansmanı Toplantısı Düzenlendi

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla işbirliği içinde yürüttüğü proje kapsamında İstanbul'da "Yerel Yönetimlere Yönelik İklim Finansmanı Toplantısı" yapıldı.

UNDP Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, " Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında İstanbul'da bir otelde yapılan toplantıda, uluslararası kalkınma ve finans kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumları, özel sektör ve yerel yönetimler bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yunus İnan ile İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer'in yanı sıra UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski toplantının açılış konuşmalarını yaptı.

Yerel Yönetimlere Yönelik İklim Finansmanı Toplantısı'nda, iklim değişikliğine uyum yatırımlarının nasıl finanse edilebileceği, uluslararası kuruluşların desteğiyle yenilikçi finansman araçlarının geliştirilmesi, özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesi ve yerel fonlama mekanizmaları üzerine çok disiplinli tartışmalar yürütüldü.

Toplantı kapsamındaki panel oturumlarında, uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle geliştirilen risk azaltma araçları, özel sektörün uyum yatırımlarına katılımını hızlandırmaya yönelik mekanizmalar ve yerel düzeyde uyum yatırımlarını destekleyen yenilikçi fonlama yöntemleri ele alındı.

Türkiye ile AB'nin ortaklaşa finanse ettiği "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" UNDP Türkiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının işbirliğinde yürütülüyor.