Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yerel organize suç örgütlerine operasyon: 23 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-22' operasyonunda 13 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda silahlar, uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

İSTANBUL, İSTANBUL'da yerel organize suç örgütlerine yönelik 'KUYU-22' operasyonu düzenlendi. 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 kurşunlama olayına karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 8 ilçede düzenlenen 'KUYU-22' operasyonunda 13 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 AYRI OLAYA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, Sancaktepe'de 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması, Bağcılar'da 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması, Fatih'te 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması, Güngören'de 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması, Büyükçekmece'de 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması, Başakşehir'de 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması, Sarıyer'de 12.08.2024 tarihinde ikamet ve araç kurşunlanması ve 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması, Büyükçekmece'de 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması, son olarak Şişli'de 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

8 İLÇEDE OPERASYON

İstanbul'da aralarında Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli;'nin de bulunduğu 8 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah,1 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Otomobil İstanbul

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

Kritik saat 15.15! Ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
Sakarya'da dehşet! Genç kadını silahla başından vurup kayıplara karıştı

İş merkezindeki genç kadını silahla başından vurup kaçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NARİN NEREDE? 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? CUMA NAMAZI SAATİ 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI) 6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi 6-7 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Orhangazi elektrik kesintisi 6-7 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi 6-7 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Salihli, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi 6-7 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Bornova, Konak elektrik kesintisi 6-7 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey elektrik kesintisi listesi
title